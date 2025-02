Un arbitre mordu au testicule en Allemagne : le match est annulé

Le football amateur se porte bien, les arbitres un peu moins.

Une rencontre de Kreisliga C, le niveau district en Allemagne, a été annulée dimanche dernier à Duisbourg pour une raison pour le moins inhabituelle. La confrontation entre le FC Taxi II et Rot-Weiss Mülheim III n’a pas pu se tenir parce que… l’arbitre s’était fait mordre le testicule gauche, comme rapporte la Westdeutsche Allgemeine Zeintung (WAZ)

Une couille dans le pâté

Lors du contrôle des licences, un enfant présent dans le coin s’est approché de l’arbitre, avant de le mordre soudainement au niveau des parties génitales. Selon lui, l’enfant était le fils de l’un des joueurs du FC Taxi. « Lors du contrôle des licences dans le cercle du FC Taxi, un petit enfant faisait de la gymnastique dans le cercle des joueurs. Il s’est approché de plus en plus près de moi et m’a soudainement mordu le testicule gauche, à la surprise générale », a rapporté l’officiel dans son compte rendu.

En raison de « la douleur et de la situation », il n’a pas pu diriger la rencontre. On ne peut qu’imaginer la douleur ressentie… Depuis, l’arbitre n’a pas donné de nouvelle sur son état de santé, malgré des tentatives d’échanges de la part du club.

Mieux vaut se prendre un ballon dans les parties.

