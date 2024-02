Emma Hayes déplore le manque de femmes dans le foot féminin

Même dans le foot féminin, il y a trop d’hommes.

Emma Hayes, l’entraîneure de Chelsea, monte au créneau pour dénoncer le manque de présence des femmes dans le football féminin. La coach des Blues fait partie des 21 femmes qui possèdent une licence UEFA Pro, mais elle est loin de s’en satisfaire. « Nous devons reconnaître que les opportunités sont rares. Nous devons réfléchir à différents moyens de former les femmes dès leur plus jeune âge », a expliqué la technicienne de 47 ans à la BBC.

Pour la future sélectionneuse des États-Unis, l’attrait du métier se fera par une augmentation des salaires. « Il faut compter environ 10 000 livres sterling (11 700 euros) pour obtenir une licence pro. Et les salaires dans le football féminin sont insignifiants par rapport à ceux du football masculin. Nous devons consacrer plus d’argent aux entraîneurs, pas seulement au football féminin, mais aux entraîneures en général », poursuit-elle. À 47 ans et après 11 ans passés à Chelsea (13 trophées majeurs), Emma Hayes s’en va pour les États-Unis où elle deviendra l’entraîneure la mieux payée du monde.

Outgoing Chelsea manager Emma Hayes says a lack of female coaches in English football is "a massive issue" and has urged the game to "come up with more creative ways" to address it.#BBCFootball #cfc #WSL pic.twitter.com/ZziMsfW99A

