Emma Hayes file vivre le rêve américain

La fédération américaine a officialisé la nomination d’Emma Hayes comme sélectionneuse de l’équipe féminine des États-Unis. La Britannique s’est imposée comme une référence sur le banc de Chelsea, avec qui elle a remporté tous les trophées possibles en Angleterre et atteint la finale de la Ligue des champions en 2021 (perdue contre Barcelone). « C’est un immense honneur d’avoir la chance d’entraîner l’équipe la plus incroyable de l’histoire du football mondial, a-t-elle commenté sur le site de la fédé. Cela fait longtemps que je rêve d’entraîner les États-Unis, avoir cette opportunité est un rêve devenu réalité. » Précision que la fédé américaine a tenu à glisser dans son communiqué : Hayes est désormais la coach la mieux payée au monde dans le football féminin.

— U.S. Women's National Soccer Team (@USWNT) November 14, 2023