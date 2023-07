Emiliano Martínez fait gagner une photo de son arrêt en finale de Coupe du monde

Remuer le couteau dans la plaie.

Tout le monde se souvient de cet arrêt d’Emiliano Martínez devant Randal Kolo Muani en finale de la Coupe du monde et se tape encore la tête pour oublier cette image. Le portier de l’Argentine, lui, ne l’a pas oubliée, parce que forcément, il a sauvé son pays, réalisé le geste parfait au moment opportun et peut donc s’en féliciter. Pour marquer le coup, il a décidé d’organiser un concours pour faire gagner la photo officielle de son exploit encadrée et signée de son nom. Plus d’un million de personnes ont déjà participé à l’événement sur le compte Instagram du gardien.

Belges et Argentins vont y participer.

