Prévue en Homeless World Cup, la Coupe du monde des sans-abri, du 8 au 15 juillet prochains à Sacramento, en Californie, l’Ukraine a reçu un joli coup de main. Cinq clubs écossais, à savoir Aberdeen, le Celtic, les Hearts, Hibernian et les Rangers, ont proposé de payer les frais de déplacement de la sélection – en collaboration avec la Fondation de la Coupe du monde des sans-abri. Mel Young, cofondateur et président de ce Mondial, a exprimé sa reconnaissance à ces institutions qui « n’ont pas hésité » et « fait de ce rêve une réalité pour les joueurs qui représenteront l’Ukraine sur la scène internationale ».

Les clubs se sont tous félicités de cette opération, jugée particulièrement importante. Le président non exécutif d’Hibernian, Malcolm McPherson, s’est ainsi réjoui de la visibilité que l’événement va apporter concernant deux sujets essentiels : « Nous sommes fiers de pouvoir poursuivre cet engagement, en soutenant l’équipe ukrainienne lors de la Coupe du monde des sans-abri de cette année, qui met en lumière deux grands problèmes qui touchent tout le monde dans le monde entier : le conflit en Ukraine et le sans-abrisme dans le monde. » Une compétition à laquelle n’a jamais participé Bebé, contrairement à ce que raconte la légende.

De la douceur dans le football ? On en redemande.

