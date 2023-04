Échec de la candidature française pour le prochain Euro féminin ?

Un coup dur de plus pour le foot féminin français.

Candidate pour accueillir l’Euro 2025, la France – qui avait accueilli le Mondial féminin 2019 – aurait peu de chances d’être choisie par l’UEFA d’après le quotidien L’Équipe. S’il présente des garanties d’organisation solides (huit villes-hôtes avec Lens, Lyon, Metz, Nantes, Paris, Reims, Rennes et Valenciennes, plus deux villes « réserves » avec Le Havre et Troyes, une prise en compte de l’éco-responsabilité dans l’organisation des matchs et des déplacements), le dossier français est également plombé par plusieurs événements récents. Le déroulement chaotique de la dernière finale de la Ligue des champions au Stade de France et les différents scandales qui ont éclaté à la FFF ces dernières semaines auraient notamment refroidi l’UEFA. Parmi toutes les candidatures, celle portée par les pays scandinaves (Norvège, Suède, Danemark, Finlande), où le foot féminin est très développé, aurait une longueur d’avance.

Le dossier défendu par la Suisse monterait aussi en puissance grâce à la position centrale du pays en Europe, alors que la candidature de la Pologne a peu de chances d’être retenue. Le pays hôte de la compétition sera désigné mardi prochain à l’occasion d’un Comité exécutif de l’UEFA, organisé à Lisbonne.

Et la nomination d’Hervé Renard à la tête des Bleues n’y changera rien.

