Dortmund toujours aussi prolifique, Bodø/Glimt manque l’exploit face à la Juventus

Comme on dit au Groland : « Môrdi : rien. »

Et c’est ce qu’on retiendra du seul 0-0 du soir, offert par le Slavia Prague et Bilbao. Les Basques ne gagnent plus, les Tchèques n’ont toujours pas gagné, et les deux ennemis du soir ont déjà un pied et demi dans la charrette. Allez, merci d’être passé ! La petite pique pourrait aussi s’appliquer à Villarreal, dont le naufrage en C1 n’a d’égal que sa série victorieuse en championnat. Confirmation sur la pelouse de Dortmund, où les partenaires de Georges Mikautadze ont pris une grosse douche à la bière (4-0) grâce à un doublé de Guirassy, un bijou d’Adeyemi et une beigne gratuite de Svensson dans le temps additionnel.

Le BvB n’est pas la meilleure attaque actuelle de cette C1 pour rien (17 buts), et ses prochains adversaires sont prévenus. Un peu comme ceux de Bodø/Glimt qui, malgré sa courte défaite dans le temps additionnel (2-3), a montré à la Juventus et à toute l’Europe qu’il n’est pas là pour fumer du saumon.

Scott McTominay, lui, était là pour empêcher que la commémoration du cinquième anniversaire de la mort de Diego Maradona ne vire au fiasco dans le stade qui porte désormais son nom (2-0). Après une première mi-temps frustrante contre le poil à gratter azerbaïdjanais, le milieu écossais est venu rappeler qu’il est plutôt un buteur en ce moment. OK, le second pion napolitain est officiellement à mettre au crédit de Marko Janković, mais le géant de Qarabağ n’a pu que dévier cette frappe qui s’annonçait comme le break signé par l’Écossais le plus cool du moment.

Bodø/Glimt 2-3 Juventus

Buts : Blomberg (27e), Fet (87e) pour Bodo // Openda (48e), McKennie (59e), David (90e+1) pour la Juve

Borussia Dortmund 4-0 Villarreal

Buts : Guirassy (45e+2, 54e), Adeyemi (59e), Svensson (90e+5) pour le BvB

Expulsion : Foyth (53e) pour Villarreal

Naples 2-0 Qarabağ

Buts : McTominay (66e), Janković (72e, CSC) pour le Napoli

Slavia Prague 0-0 Athletic Bilbao

