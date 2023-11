Didier Deschamps nous aurait-il caché ses talents de danseur ?

Les petits talents cachés de DD.

On connaissait Didier Deschamps le compétiteur, le gagneur, le chambreur, le parfois moqueur face à la presse, mais on ne connaissait pas encore Didier Deschamps le danseur. Figurez-vous pourtant que Didier Deschamps est même un as de la discipline, au point de devenir nouveau directeur du Festival de danse de Cannes et d’en présider sa première édition intitulée « Danses sans frontières ! », qui aura lieu à partir de ce vendredi jusqu’au 10 décembre prochain.

Dans un entretien accordé au Monde, Deschamps a dessiné les contours du festival : « Je revendique une programmation ouverte, avec de la danse, mais aussi du cirque. J’ai invité des chorégraphes de Taïwan ou de Norvège dont les thèmes des spectacles sont également très ouverts. […] Parmi les enjeux de cette première édition, j’insiste sur l’aspect intergénérationnel, avec un brassage des jeunes – j’invite des écoles de danse à participer – et des plus vieux, dans un contexte de jeunisme appuyé. J’espère qu’il y a des vieux dans la vie de tous les jeunes ! » Danseur depuis son plus jeune âge, il explique par ailleurs ce que cela lui a apporté : « Cette pratique a développé chez moi le sens kinesthésique, la capacité de percevoir et le fait de ressentir les corps et le mouvement autrement que par l’intellect. Cela permet de dépasser le seul langage de la parole en échangeant de corps à corps. […] Les langages de la danse portent chacun un récit qui interroge notre façon d’être au monde et il faut continuer à les partager dans leur diversité. »

Au passage, on parle évidemment de Didier Deschamps, danseur lyonnais de 69 ans, et ancien directeur du Théâtre national de Chaillot, et pas du sélectionneur de l’équipe de France de foot. Vous n’y avez quand même pas cru, si ?

Hugo Magnetti : « Brest est devenu une équipe très chiante à jouer »