Diatta : « Ce n’est pas normal de se laisser balader sur les six derniers matchs »

C’est ce qu’on appelle se Krépin le chignon ?

Surclassé par Rennes ce samedi (2-0), Monaco est passé, en une soirée, de la quatrième à la sixième place, et ce, alors que l’ASM comptait encore huit points d’avance sur les Bretons il y a six journées. Une situation qui a du mal à passer pour Krépin Diatta, plutôt fataliste après cette partie : « Cela fait six matchs importants que l’on n’arrive pas à faire la différence, en sachant l’importance de ces matchs-là. Si on en perd quatre, comme c’est notre cas, on ne peut pas prétendre à terminer la saison dans le top 4. Ce n’est pas possible. » Le Sénégalais qui dit « avoir honte » en remet une couche dans la foulée : « Après tout ce que l’on a fait pendant cinq mois, ce n’est pas normal de se laisser balader sur les six derniers matchs. »

« Sur nos six derniers matchs, on ne peut pas dire que tout le monde tire dans le même sens, poursuit l’ancien de Bruges. On a tout gâché et abandonné au moment où il ne fallait pas. On avait notre destin entre nos mains et on a tout lâché. Tout gâché. Ne pas être européen serait plus qu’un échec. Je n’ai pas les mots pour l’exprimer. Quoi que l’on dise, on a vraiment baissé les bras. Et c’est ça qui est dommage. » Il reste désormais une rencontre, face à Toulouse samedi prochain, pour que les Rouge et Blanc redressent la barre d’une saison qui paraît déjà ratée dans les grandes largeurs.

Tout le contraire de celle du PSG, enfin pour Christophe Galtier.

