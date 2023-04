Deux jours de grève pour les joueurs maliens

Pas forcément une spécialité française.

Les joueurs maliens, actuellement rassemblés pour les qualifications à la CAN 2023, se sont mis en grève entre mercredi et jeudi matin. Les Aigles ont en effet refusé de s’entraîner deux jours durant, en raison des primes de la CAN 2021 qui n’auraient pas été reçues.

La situation a fini par être réglée tard ce jeudi soir, comme l’affirme Sport News Africa. Le gouvernement malien, par son ministère des Sports, aurait ainsi « soldé les dettes vis-à-vis des joueurs et membres du staff concernés » dont une partie en « argent liquide » tel qu’avancé par un membre de la délégation. Opposés à la Gambie ce vendredi, au stade du 26 mars de Bamako, les hommes d’Éric Chelle n’ont donc pu s’entraîner que tard dans la nuit.

