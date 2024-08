Des fans de Saint-Étienne dénoncent des fouilles abusives au stade Louis-II de Monaco

Décidément.

France Bleu Saint-Étienne Loire a publié des témoignages de supportrices dénonçant des fouilles abusives au stade Louis-II de Monaco. Le club stéphanois a recueilli une vingtaine de témoignages de supportrices après la rencontre qui marquait le retour des Verts en Ligue 1.

Elles décrivent un passage intrusif, appuyé et abusif pour rentrer dans le parcage visiteurs des Monégasques ce samedi, alors que 1200 supporters se sont rendus dans la Principauté selon France 3. « On n’est plus sur des palpations, on est sur des fouilles qui ont été poussées, très poussées. […] Les faits sont graves », rapporte l’Union des supporters stéphanois. Sur X, une supportrice dénonce une « fouille supplément attouchement ».

Et au fait @AS_Monaco quand je serai enfin rentré chez moi on parlera de la fouille supplément attouchements à laquelle on a eu droit hier soir…#supporterspascriminels — Fasoso (@Fasoso42) August 18, 2024

Toujours selon France Bleu, le club a transmis les informations à l’AS Monaco, qui les a relayées à la Sûreté publique.

