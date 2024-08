Pronostic Monaco Saint-Etienne : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Monaco débute sur de bonnes bases face à Saint-Etienne ?

Le départ de Kylian Mbappé a redonné espoir aux adversaires du PSG. Parmi eux, le plus solide et le plus compétitif, ou en tout cas le plus régulier reste l’AS Monaco. L’an passé, pour sa première saison en Principauté, Adi Hutter avait permis au club du Rocher de finir en 2e position. Les objectifs seront élevés lors de ce nouvel exercice avec la Ligue des Champions et la Ligue 1. Cet été, le club a perdu plusieurs éléments comme Ben Yedder, Mohamed Camara et prochainement Youssouf Fofana. Dans le sens opposé, l’ASM s’est renforcé avec le milieu messin Lamine Camara, le Toulousain Mawissa et le prometteur Ilenikhena. A noter également que Breel Embolo et Caio Henrique peuvent être considérés comme des recrues, car ils ont été blessés une bonne partie de la saison dernière. Après un début de préparation poussif, Monaco a marqué les esprits lors de son dernier match avec une large victoire face au FC Barcelone (3-0) lors du trophée Gamper.

► 100€ de bonus DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€)

⇒ ⇒ Cliquez ICI pour en profiter chez Winamax ⇐ ⇐

Il aura fallu deux saisons à l’AS Saint Etienne pour retrouver l’élite du football français. Le club du Forez a connu une saison dernière à rebondissements mais n’a rien lâché. Bien parti pour monter directement en L1, l’ASSE s’est raté lors des derniers matchs mais a rebondi lors des barrages en dominant dans un premier temps Rodez avant de s’imposer au bout du suspense face à Metz. Cette montée a permis de retrouver l’élan populaire dans un Geoffroy Guichard en fusion lors de la dernière ligne droite. Après plusieurs années d’attente, le club a également été vendu. Les nouveaux propriétaires ont décidé de se montrer prudents et visent le maintien pour ce nouvel exercice. Si les Chambost, Green, Cardona ou Mbuku ont quitté le club, les dirigeants ont misé sur l’expérimenté Abdelhamid, mais aussi sur des éléments en devenir comme Boakye, Old ou Davitashvili. Lors des matchs de préparation, Sainté a montré qu’il n’était pas encore prêt et que plusieurs postes nécessitent des recrutements. Impressionnant face au Barca, Monaco devrait assumer son statut de plus sérieux rival du PSG en dominant l’ASSE, dans un match qui s’annonce à buts entre deux équipes qui aiment jouer de l’avant.

► Le pari « Victoire Monaco » est coté à 1,50 chez Winamax qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT (déposez 100€ et jouez avec 200€).

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT pour 100€ déposés chez Winamax

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 200€ (300€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

– Vous avez le droit en + à 250€ de bonus pour jouer au poker.

► Le pari « les 2 équipes marquent » est coté à 1,62 chez Winamax qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT (déposez 100€ et jouez avec 200€).

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT pour 100€ déposés chez Winamax

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 224€ (324€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

– Vous avez le droit en + à 250€ de bonus pour jouer au poker.

50€ de bonus à récupérer sans déposer d’argent pour parier sur nos pronostics Monaco – ASSE

Vous avez envie de parier sur nos pronostics Monaco – ASSE sans pression ? Le seul bonus qui vous le permet c’est les bonus sans avoir à déposer d’argent.

Bonne nouvelle, le partenaire paris sportifs de So Foot, RueDesJoueurs, vous a négocié 40€ de bonus à récupérer sans déposer d’argent :

10€ chez ZEbet en cliquant sur l’offre correspondante ;

chez en cliquant sur l’offre correspondante ; 10€ chez Unibet avec le code SOFOOT ;

chez avec le code ; 10€ chez ParionsSport En Ligne avec le code RDJ110 ;

chez avec le code ; 20€ chez Betsson sans avoir besoin de code.

Les codes promos indiqués ici sont à inscrire dans votre formulaire d’inscription (ils sont parfois déjà préremplis). Certains de ces bonus vous proposent également de profiter d’un autre bonus après, si vous décidez de déposer !

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, vous pouvez jouer nos pronostics Monaco – ASSE avec d’autres bonus chez d’autres sites :

– Un 1er pari remboursé de 100€ en CASH chez PMU Sport

– Un 1er pari remboursé de 100€ en Bonus chez Betclic

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Retrouvez le Pronostic Monaco Saint-Etienne détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !

La montagne Ruff