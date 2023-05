Des Bleuets ont envisagé une grève pendant le ramadan

Il faut croire qu’ils ont des souvenirs de Knysna.

Âgés de 8 ans au moment de l’épisode sud-africain du bus, les Bleuets ont voulu écrire leur propre histoire en mars dernier, selon L’Équipe. Dans une enquête publiée ce jeudi, le quotidien révèle que certains membres de l’équipe de France Espoirs envisageaient de se mettre en grève, car ils ne voulaient pas décaler leur période de jeûne du mois de ramadan. Le 21 mars, deux jours avant le début du ramadan et premier jour du rassemblement des Espoirs, « au moins six joueurs » ont prévenu le médecin de l’équipe de leur intention de jeûner. Alors que les Bleus de Deschamps étaient « fortement encouragés à décaler le jeûne après le rassemblement, une injonction qu’ils ont suivie », ce n’était pas le cas pour certains Espoirs, tandis qu’aucune consigne claire n’avait été donnée.

Certains espoirs refusaient de faire cette concession, et ont exprimé leur désaccord à leur sélectionneur Sylvain Ripoll. Sur leur groupe WhatsApp, les jeunes envisageaient une grève, et de ​​« sauter le repas du midi à la cantine en solidarité avec leurs coéquipiers, quitte à se faire livrer au château de Clairefontaine via des entreprises de restauration rapide à domicile ». L’Équipe révèle ainsi que la FFF a fait intervenir Kylian Mbappé pour les dissuader, après que les messages WhatsApp sont remontés en haut lieu. Il y avait donc une nouvelle taupe.

Ne dites surtout pas ça à Patrice Évra.

Kylian Mbappé dément son intervention dans le groupe Espoirs