Dernier match et hommage pour Andriy Pyatov

Dix-sept minutes de jeu, un remplacement et un hommage mérité.

A 39 ans, Andriy Pyatov a définitivement dit adieu au ballon rond en tant que gardien professionnel. Lors du match amical opposant Tottenham au Chakhtior Donestk, le portier était titulaire et est sorti après un gros quart d’heure de jeu sous les bruyantes ovations du stade.

Beautiful scenes at the Tottenham stadium as Andriy Pyatov comes off at the 16th minute to mark his 16 years with Shakhtar Donetsk and given a guard of honour by his team-mates and a standing ovation! 👏 🙌 pic.twitter.com/Uk5yBzRITh

— Fútbol (@El_Futbolesque) August 6, 2023