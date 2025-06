Cazorla permet à Oviedo de rêver d'une accession en Liga

40 ans et toujours bourré de talent.

Santi Cazorla, revenu dans son club formateur du Real Oviedo à l’été 2023, continue de faire rêver les Carabayones Azules. Opposés à Almería en demi-finale des play-offs de Liga 2 et après avoir remporté le match aller 2 à 1, les protégés de Veljko Paunović s’en sont remis à la patte gauche de l’ancien international espagnol pour égaliser et se qualifier en finale d’accession en Liga avec un score cumulé de 3 à 2 sur l’ensemble des deux matchs.

Santi Cazorla (40) scored a free-kick to secure Real Oviedo's place in the play-off final where they'll have the chance to gain promotion to La Liga. The passion was incredible! 🇪🇸💙 pic.twitter.com/CFKR0apWnI — EuroFoot (@eurofootcom) June 11, 2025

Coaching gagnant

Alors qu’Oviedo était mené depuis la 24e minute et le penalty transformé par Gonzalo Menero, le Real Oviedo est revenu au score grâce au coup franc direct à 20 mètres du but de sa gloire locale. Une frappe lourde du gauche qui est venue se loger au ras du poteau droit des Rojiblancos en début de seconde période. Un exploit puisque Cazorla a débuté la rencontre sur le banc avant d’entrer en jeu à la pause. À 40 ans et 180 jours, l’ancien d’Arsenal est devenu le buteur le plus âgé de l’histoire des play-offs de Liga 2 et peut permettre à son club formateur de retrouver l’élite du football espagnol 24 ans après sa dernière saison en Liga.

1 – At 40 years and 180 days old, Real Oviedo's Santi Cazorla has become the oldest player to score in a LaLiga promotion playoff. Eternal. pic.twitter.com/HtDS0ev4Qn — OptaJose (@OptaJose) June 11, 2025

Oviedo connaîtra son adversaire en finale ce jeudi soir après le retour entre Mirandés et le Racing Santander.

