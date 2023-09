DAZN et Canal+ ont trouvé un accord pour la codiffusion de la D1 Arkema

La Ligue 1 n’a qu’à bien se tenir.

Après l’appel d’offres lancé par la LFP pour les droits TV domestiques de la Ligue 1 2024-2029, voilà que la D1 Arkema (sous l’égide de la Fédération française) aurait déjà trouvé ses diffuseurs. Selon les informations de RMC Sports, DAZN et Canal+ ont trouvé un accord ce mercredi pour la codiffusion en exclusivité de la première division féminine. Le service de streaming sportif britannique se voulant le « Netflix du sport » a aussi acheté les droits internationaux de ce même championnat pour les États-Unis, le Royaume-Uni, l’Allemagne, l’Autriche et l’Espagne.

Un mois auparavant, DAZN et Canal+ avaient signé un premier partenariat, histoire d’implanter le petit nouveau, né en 2015, au sein du paysage audiovisuel français. Depuis, il distribue deux matchs de Ligue 1 de la chaîne cryptée après avoir lancé une chaîne numérique dédiée. L’accord à propos de la D1 Arkema laisse évidemment imaginer une stratégie plus globale avec la Ligue 1 en ligne de mire. Les deux médias ont jusqu’au 17 octobre pour remplir un gros chèque et remporter l’appel d’offres de la LFP.

Tant que Mediapro ne rentre plus dans la danse.

« Marco Verratti faisait briller les yeux des gens »