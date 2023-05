D1 Arkéma : Soyaux relégué

Au niveau du suspense, on repassera.

Déjà quasiment condamné à une descente en deuxième division, Soyaux s’est incliné sur le terrain du Paris FC lors de la 21e journée de D1 Arkéma et est donc désormais officiellement relégué. Pourtant, Dijon (onzième) et Rodez (dixième) ont eux aussi perdu (à Guingamp, et à Reims).

Un peu plus haut au tableau, Montpellier a battu Le Havre de justesse pour voler la quatrième position à Fleury (qui a concédé le nul, contre Bordeaux). Pour le reste, la finale tant attendue pour le titre opposant le Paris Saint-Germain à l’Olympique lyonnais se fait attendre.

Concernant Soyaux, l’avenir ne semble pas très beau…

