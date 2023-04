Cristiano Ronaldo visé par une pétition en Arabie Saoudite

CR7 une catastrophe.

Battus par Al-Hilal en championnat le 18 avril dernier (2-0), Al-Nassr et Cristiano Ronaldo voient le titre leur échapper. À six journées de la fin du championnat, le club aux huit sacres nationaux compte, avec un match en plus, trois points de retard sur le leader Al-Ittihad. Le résultat a passablement agacé l’international portugais qui a craqué une première fois à l’heure de jeu en attrapant un adversaire par le cou sur un contact puis une seconde après le coup de sifflet final. Face aux provocations des fans d’Al-Hilal, qui scandaient des « Messi, Messi » , Ronaldo a répondu en se tenant les parties génitales. Un geste obscène, loin de passer en Arabie Saoudite. Dans un communiqué, Nouf bint Ahmed, spécialiste saoudienne en droit international, écrit ainsi : « Même si le public d’Al-Hilal a provoqué Cristiano, il n’a pas su quoi leur répondre. La conduite de Cristiano est un crime. Un acte publiquement indécent, qui est l’un des crimes requis pour l’arrestation et l’expulsion s’il est commis par un étranger. Nous présenterons une pétition au ministère public à cet égard. »

#الهلال_النصر لست متابعة للشأن الرياضي حتى ولو استفز جمهور الهلال #رونالدو لم يوفّق في الرد عليهم السلوك الصادر من #رونالدو يعتبر جريمة فعل فاضح علني وهي من الجرائم المستوجبة للتوقيف ، والإبعاد ( الترحيل ) إذا وقعت من أجنبي لذا سنتقدم بعريضة للنيابة العامة بهذا الشأن pic.twitter.com/qnyDJZJKS0 — Prof. Nouf Bint Ahmed (@NoufPoet) April 18, 2023

Palper de l’oseille ne lui suffit pas.

