Cristiano Ronaldo, sportif le mieux payé de la planète en 2023

Money, money, money.

Le magazine américain Forbes a dévoilé ce mardi son top 10 des sportifs les mieux payés en 2023. Et le grand vainqueur est… Cristiano Ronaldo, avec des revenus estimés à 136 millions de dollars. Un chiffre qui s’explique en partie par son transfert lors du dernier mercato hivernal chez les Saoudiens d’Al-Nassr. Mais les marques ne lâchent pas le Portugais et en font leur tête d’affiche, comme la cryptomonnaie Binance, avec qui CR7 a signé un contrat à 90 millions de dollars. C’est la troisième fois que l’ancien du Real Madrid termine à la première place, mais la première fois depuis 2017. L’année passée, Ronaldo avait fini sur la troisième marche du podium avec 115 millions d’euros.

En 2022, c’était Lionel Messi qui avait pris la première place avec 130 millions de dollars. L’Argentin n’est arrivé que deux fois à la tête de ce top 10. Cette année, il arrive en seconde place du classement avec 130 millions de dollars : 65 millions côté terrain et 65 autres pour les sponsors. Sur la dernière marche du podium, on retrouve ENCORE un footballeur : Kylian Mbappé qui affiche 120 millions de dollars dans la balance. Le numéro 7 parisien est d’ailleurs le deuxième joueur à gagner le plus d’argent avec son contrat footballistique, avec un salaire estimé à 100 millions de dollars. Dans le reste du classement – et hors foot -, on retrouve notamment les basketteurs américains LeBron James (Los Angeles Lakers), 4e avec 119,5 millions de dollars, ou encore Stephen Curry (Golden States Warriors) 8e avec 100,8 millions de dollars.

En revanche, aucune sportive n’est présente dans la liste.

Kun Agüero tacle CR7 et ses coups francs