Cristiano Ronaldo approuve le choix de carrière de João Félix

Visiblement, Ronaldo a déjà adopté Félix le chat.

Le costume de flop à l’Atlético Madrid, à Chelsea, au FC Barcelone et à l’AC Milan (ça fait beaucoup là non) lui allait déjà tellement bien. Et pour ajouter un ultime détail à sa tenue, João Félix a décidé de s’exiler en Arabie saoudite fin juillet. Un choix qui a surpris un paquet de monde, sauf son nouveau coéquipier à Al Nassr Cristiano Ronaldo.

« Un meilleur choix que signer au Portugal »

Quelques jours après avoir battu Toulouse, Al Nassr participait à un match amical contre les Portugais de Rio Ave ce jeudi. L’occasion pour CR7 de revenir sur l’arrivée de son compatriote João Félix dans son club saoudien : « Venir en Arabie saoudite était une meilleure option que retourner dans le championnat portugais. Même s’il ne joue pas la Ligue des champions et que certains pensent qu’il est trop jeune pour jouer ici, je pense que c’est un très bon choix ». Avant ces propos, le légendaire attaquant portugais avait inscrit un triplé, dont un de ses buts sur une passe décisive d’un certain João Félix.

Joao Felix with another assist but what a finish from Cristiano Ronaldo. pic.twitter.com/K4wwMJIxkq — Al Nassr Zone (@TheNassrZone) August 7, 2025

Le nouveau duo va tout rafler devant la France entière (faux).

Jorge Jesus et Saúl Ñíguez se payent la tête de João Félix