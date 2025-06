Cristiano Ronaldo en remet une couche sur le championnat saoudien

La sénilité guette.

Tout juste prolongé de deux ans par Al-Nassr, Cristiano Ronaldo s’est une nouvelle fois exprimé sur la qualité du championnat saoudien, ainsi que son bonheur de faire partie d’un projet national allant jusqu’à la Coupe du monde, dans neuf ans. « Je pense que nous sommes déjà dans le top 5 des championnats. Nous continuons de progresser, a affirmé le quintuple Ballon d’Or dans une interview publiée sur les réseaux sociaux de son club. Nous avons le temps, mais nous avons déjà montré depuis deux ans et demi que nous allons constamment vers le haut. » Et gare aux mauvaises langues qui oseraient dire le contraire. « Ceux qui disent que la Saudi Pro League ne fait pas partie des cinq meilleurs championnats ne comprennent rien au foot. Je me donne à 100 % dans mon métier, et ceux qui jouent ici savent de quoi je parle. »

في اللقاء الخاص لقائد #النصر كريستيانو رونالدو بعد تجديد عقده 🎙️ مؤمن بأن كأس العالم في السعودية سيكون أجمل كأس عالم في التاريخ 🇸🇦 ومؤمن أننا حاليًا ضمن أفضل 5 دوريات في العالم 🌏 pic.twitter.com/6rrBddlDJi — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) June 28, 2025

L’occasion également pour CR7 de se justifier sur son choix de prolonger l’aventure dans le désert. « Je veux rester parce que je crois en ce projet tracé jusqu’en 2034, avec la Coupe du monde. Je pense que ce sera la plus belle de tous les temps », affirme-t-il encore, tout en retenue. Et celui qui n’a toujours pas remporté le moindre titre collectif depuis son arrivée à Al-Nassr d’afficher son envie de se « battre avec les meilleures équipes d’Arabie saoudite et de remporter le championnat ».

Nul doute qu’un titre de champion d’Arabie saoudite serait le plus grand accomplissement de sa carrière.

