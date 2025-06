Le bras droit de Chivu à l’Inter Milan est aussi un ancien de la maison

En général, c’est mieux d’être lié à son bras droit.

Cristian Chivu, récemment intronisé entraîneur principal des Nerazzurri, a choisi son bras droit. Selon Sky Sport Italia, il s’agit d’Aleksándar Kolárov. Ancien joueur de la maison intériste, l’ex-latéral serbe a connu le club entre 2020 et 2022.

Pas de quoi écrire une légende (12 petites apparitions toutes compétitions confondues), lui qui a surtout marqué les esprits à Manchester City et dans les deux clubs de Rome, mais suffisamment pour repartir avec un Scudetto en 2021 dans la valise. Et une bonne idée du vestiaire, ce qui n’est jamais un luxe quand on s’apprête à y revenir en costard.

Actuellement coach des U21 serbes

Depuis sa retraite, annoncée à l’été 2022, le natif de Zemun n’a pas chômé : passage express comme directeur sportif à Pise en 2023 (écourté pour des raisons personnelles), et surtout sélectionneur des U21 serbes, poste qu’il occupe actuellement avec l’objectif de les mener jusqu’à l’Euro 2027. Ajoutez à cela un diplôme du cours UEFA Pro Master à Coverciano.

Eh ben, il en a fait des choses en trois ans.

