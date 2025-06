Le Bayern Munich laisse la première place au Benfica Lisbonne

Benfica Lisbonne 1-0 Bayern Munich

But : Schjelderup (13e) pour le Benfica Lisbonne

Trois remplacements dès la mi-temps ?

C’est le tarif quand on s’appelle le Bayern Munich, que l’adversaire mène et que les températures s’avèrent caniculaires : privés de plusieurs cadres dans leur onze de départ (Harry Kane, Joshua Kimmich, Michael Olise…) en raison de leur qualification déjà acquise, les Bavarois ont tenté ce triple remplacement en début de second acte pour changer les choses. Mais rien à faire, le favori de la rencontre a perdu sa première place lors de la troisième journée du groupe C de la Coupe du monde des clubs et disputera son huitième de finale contre Flamengo.

Di María dangereux, Sané et Müller imprécis

Car en face, le Benfica Lisbonne avait la dalle malgré la chaleur et ne s’est pas fait prier pour devenir leader : avant même le quart d’heure de jeu, Andreas Schjelderup a ouvert le score en jaillissant bien sur un centre en retrait. De quoi venger Ángel Di María, qui a vu Manuel Neuer repousser sa tentative juste avant. Et s’ils se sont procuré des occasions (Leroy Sané, Thomas Müller, Aleksandar Pavlović, Kimmich…), les Allemands se sont montrés bien trop imprécis pour égaliser. Sauf Kimmich, dont le but a été refusé pour un hors-jeu de Kane.

Gros match d’Anatoliy Trubin, qui oblige le Bayern à emprunter la voie du Paris Saint-Germain (dans un potentiel quart).

