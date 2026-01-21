S’abonner au mag
  • Mondial 2026

Un « FIFA Pass » pour obtenir un visa plus rapidement pour les États-Unis

SW
Un « FIFA Pass » pour obtenir un visa plus rapidement pour les États-Unis

Le football, ce sport populaire. La FIFA a annoncé ce mercredi que toute personne disposant d’un billet pour la Coupe du monde 2026 pourra bénéficier de créneaux d’entretien prioritaires afin de réaliser une demande de visa pour entrer sur le sol étasunien.

Sur son site, l’instance explique que « ce service optionnel a été conçu afin d’accélérer l’obtention de visa pour les personnes confrontées à de longs délais d’attente ». Les personnes concernées recevront un mail avec les instructions à suivre. Une démarche presque démocrate…

Le privilège du plus éloigné

Pour rappel, 78 rencontres se tiendront dans 11 villes du pays de l’oncle Sam, pour 26 entre trois villes du Mexique et deux villes du Canada. Commerce équitable, n’est-ce pas ?

Révélé en novembre 2025 à la Maison-Blanche en présence de Donald Trump et de toute sa clique, incluant Gianni Infantino, le FIFA PASS est dépeint par ses créateurs comme « une avancée importante afin d’aider les supporters du monde entier à se rendre sur place et à vivre une expérience inoubliable tout au long de la compétition ».

Non, franchement, merci pour tout.

Le football est-il vraiment un « sport de merde » ?

SW

À lire aussi
Les grands récits de Society: L'affaire Yvon Gérard - Le notaire a disparu
  • Grand Récit
Les grands récits de Society: L'affaire Yvon Gérard - Le notaire a disparu

Les grands récits de Society: L'affaire Yvon Gérard - Le notaire a disparu

Le 17 août 2022, Yvon Gérard saluait sa famille, sortait de chez lui et s'évaporait dans la nature. Depuis, il n'est pas réapparu. Que s'est-il passé?

Les grands récits de Society: L'affaire Yvon Gérard - Le notaire a disparu
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

Sadio Mané est-il le meilleur joueur africain de l’histoire ?

Oui
Non
Fin Dans 18h
146
138

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!