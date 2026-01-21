Le football, ce sport populaire. La FIFA a annoncé ce mercredi que toute personne disposant d’un billet pour la Coupe du monde 2026 pourra bénéficier de créneaux d’entretien prioritaires afin de réaliser une demande de visa pour entrer sur le sol étasunien.

Sur son site, l’instance explique que « ce service optionnel a été conçu afin d’accélérer l’obtention de visa pour les personnes confrontées à de longs délais d’attente ». Les personnes concernées recevront un mail avec les instructions à suivre. Une démarche presque démocrate…

🎟️ Les détenteurs de billets pour la #FIFAWorldCup 2026 🏆 bénéficient désormais de créneaux d’entretien prioritaires afin d'obtenir leur visa pour les USA 🇺🇸 ℹ En savoir plus 👉https://t.co/WzDad9xdpN @fifaworldcup_fr | #fifapass pic.twitter.com/Juq99B0M1Q — FIFA (Français) (@fifacom_fr) January 21, 2026

Le privilège du plus éloigné

Pour rappel, 78 rencontres se tiendront dans 11 villes du pays de l’oncle Sam, pour 26 entre trois villes du Mexique et deux villes du Canada. Commerce équitable, n’est-ce pas ?

Révélé en novembre 2025 à la Maison-Blanche en présence de Donald Trump et de toute sa clique, incluant Gianni Infantino, le FIFA PASS est dépeint par ses créateurs comme « une avancée importante afin d’aider les supporters du monde entier à se rendre sur place et à vivre une expérience inoubliable tout au long de la compétition ».

FIFA President Gianni Infantino announced the "FIFA Pass," which he says is a "prioritized appointment scheduling system" for World Cup ticket holders to obtain visas, during an event with President Trump on Monday. https://t.co/ZgLmioCLuj pic.twitter.com/WIfjLVKiYQ — ABC News (@ABC) November 17, 2025

Non, franchement, merci pour tout.

Le football est-il vraiment un « sport de merde » ?