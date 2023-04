Coupe de France : les Toulousains dénoncent le placement aléatoire au Stade de France

Tout n’est pas si rose dans la ville.

Les supporters toulousains se rendant au Stade de France pour la finale de Coupe de France, le 29 avril prochain, se sont plaints d’un placement aléatoire dans la tribune qui leur est réservée dans l’enceinte. En effet, la billetterie s’étant ouverte ce mardi pour les abonnés, une marée de fans du TFC s’est rendue sur le site du club pour tenter de se procurer une place. Mais si certains ont réussi à mener à bien leur mission, un grand nombre de supporters ont critiqué le fait de ne pas pouvoir choisir leur position dans le virage sud, espace réservé aux Haut-Garonnais. Ils peuvent donc se retrouver soit dans la partie haute soit dans la partie basse du virage sud, et ce, sans le décider.

À notre grande surprise et malgré tout ce qui nous a été indiqué par le club ces derniers jours, le TFC a fait en sorte d'attribuer les places du Stade de France de manière complètement aléatoire. — NVDRS (@NVDRS1993) April 11, 2023

Cette décision a évidemment fait réagir les nombreux supporters violets. Le groupe NDVRS, occupant habituellement le virage Brice-Taton au Stadium et installé en tribune basse au Stade de France, a communiqué à ce sujet : « À notre grande surprise et malgré tout ce qui nous a été indiqué par le club ces derniers jours, le TFC a fait en sorte d’attribuer les places du Stade de France de manière complètement aléatoire. […] De ce fait, le Virage Brice et ses abonnés se retrouvent éparpillés aux quatre coins de la tribune. Pourtant, le bon sens aurait voulu que l’ensemble des abonnés du virage soit regroupé en tribune basse autour du bloc NVDRS. […] Depuis des mois, le TFC communique à outrance autour de notre virage, et maintenant que notre club a rendez-vous avec son histoire, la direction a fait le choix de la division. Aucune raison recevable ne nous a été donnée pour justifier ce choix. »

