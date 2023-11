Conflit israélo-palestinien : Deux joueurs de Villarreal ne participent pas à la minute de silence face au Maccabi Haïfa

Disputée à Chypre en raison du conflit entre Israël et Gaza, la rencontre entre le Maccabi Haïfa et Villarreal, remportée par les Espagnols (2-1), était précédée d’une minute de silence en mémoire des victimes israéliennes décédées au cours du mois dernier. Un moment de commémoration que n’ont pas souhaité respecter Aïssa Mandi et Ilias Akhomach.

🚨La imagen ➡️Mandi y Akomach se desmarcan del minuto de silencio en el partido entre el Maccabi Haifa y el Villarreal ➡️El recuerdo era solo para las víctimas israelíes pic.twitter.com/Dplc0vGJEu — Radioestadio Noche (@RadioestadioN) November 9, 2023

Selon AS, les deux joueurs, de confession musulmane, ont refusé de participer à cette minute de silence parce qu’elles n’honoraient pas les victimes palestiniennes. Raison pour laquelle les deux titulaires sont restés à l’écart de leurs neuf coéquipiers lors de ce moment. Villarreal a toutefois informé le club israélien, l’UEFA et son vestiaire qu’il observerait une minute de silence pour toutes les victimes innocentes du conflit.

Toulouse écrit son histoire contre Liverpool