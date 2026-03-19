L'aventure européenne continue pour Strasbourg !

Strasbourg 1-1 Rijeka

Buts : Barco (71e) pour le Racing // Fruk (21e) pour les Croates

Strasbourg sauve la soirée ! Oui, le Racing est difficilement venu à bout de Rijeka, mais l’essentiel est là : il y a un autre club français qualifié pour un quart de finale de coupe d’Europe à part le PSG. Rattrapé et surpris par des croates joueurs en première période, le RCSA ne s’est jamais vraiment réveillé, mais a mis le but qu’il fallait !

46 ans après, Strasbourg de retour !

La délivrance est venue à 20 minutes de la fin par Valentin Barco, qui a laissé traîner sa patte sur un centre à ras de terre pour redonner l’avantage à Strasbourg sur l’ensemble des deux matchs (1-1, 2-1 au score cumulé). Le score en reste là, et laisse place a un joli moment d’histoire : le Racing retrouve un quart de finale européen pour la première fois depuis exactement 46 ans. Sans convaincre, les Strasbourgeois ont assuré l’essentiel, et retrouveront leurs voisins de frontière Mayence en quarts de finale de la Ligue Conférence.

L’Alsace-ico.

Strasbourg fait la différence en 72 secondes contre Rijeka