Clermont refroidit Toulouse

Toulouse 0-1 Clermont

But : Khaoui (76e)

Le feu toulousain s’est totalement éteint.

Très large vainqueur de Rodez dans la semaine en Coupe de France, Toulouse s’est montré particulièrement amorphe pour la réception de Clermont, qui a renoué avec la victoire sur un bijou de Khaoui (0-1).

En quête de victoire depuis plus d’un mois, Clermont subit d’abord les évènements, mais Dallinga envoie sa frappe au-dessus (2e), avant que Chaïbi n’attrape pas non plus le cadre, sur un bon décalage au second poteau (19e). Peu à peu, les Auvergnats sortent de leur coquille, alors que le jeu violet se délite. Cham envoie un coup franc à côté (32e), Chaïbi rate sa tête après un joli numéro d’Aboukhlal (45e), et le premier acte se termine sans le moindre tir cadré.

Après la pause, Cham est cette fois trop court pour bien reprendre le ballon, seul en pleine surface (52e), et Toulouse montre de plus en plus de signes de fatigue. Ce qui a le don de provoquer l’agacement de Pascal Gastien, frustré de ne pas voir ses ouailles profiter de la situation. Et c’est finalement Khaoui qui s’occupe de régler les débats d’un magnifique enroulé (0-1, 76e). Le Téfécé n’a pas les armes pour recoller malgré une frappe déviée d’Onaiwu (85e) et cède pour la deuxième fois consécutive sans marquer, une rareté.

Non, Clermont n’avait pas envie de recommencer à stresser pour son maintien.

Toulouse (4-3-3) : Dupé – Desler, Rouault, Nicolaisen, Suazo (Diarra, 67e) – Van den Boomen, Spierings, Dejaegere (Onaiwu, 59e) – Aboukhlal (Sierro, 78e), Dallinga (Hamulic, 59e), Chaïbi (Birmančević, 78e). Entraîneur : Philippe Montanier.

Clermont (3-4-2-1) : Diaw – Konaté, Magnin, Ogier – Zeffane (Diallo, 68e), Khaoui (Massolin, 85e), Gonalons (Gastien, 71e), Neto – Cham (Maurer, 68e), Allevinah – Kyei (Andrić, 71e). Entraîneur : Pascal Gastien.

