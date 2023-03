Toulouse pulvérise Rodez

Toulouse 6-1 Rodez

Buts : Aboukhlal (6e), Van den Boomen (7e), Dallinga (10e, 51e), Chaïbi (21e) et Suazo (38e) pour les Violets // Younoussa (69e) pour le RAF

La fessée.

Dans un Stadium plein à craquer, Toulouse s’est tranquillement qualifié pour les demi-finales de la Coupe de France en humiliant Rodez ce jeudi soir (6-1). Après une minute d’applaudissement en hommage à Just Fontaine, ancien entraîneur de l’US Toulouse (1978-1979), le derby occitan a débuté sur un rythme effréné. Sur un coup franc délicieusement frappé par Van den Boomen, Nicolaisen a dévié le cuir de la tête. Sa tentative est repoussée, mais Aboukhlal, qui a bien suivi, a crucifié Secchi d’entrée (1-0, 5e). Dans la foulée, les Violets vont enfoncer le clou. Côté droit, Desler centre fort et trouve Dallinga. Le Néerlandais rate sa tentative, mais Van den Boomen, en mode renard des surfaces, n’a plus qu’à faire trembler les filets (2-0, 8e). Le cauchemar ne s’est pas arrêté là. Lancé par un long ballon dans le dos de la défense de Costa, Dallinga a remporté son duel face au gardien du RAF en croisant son tir du droit (3-0, 10e). Trois tirs cadrés, trois buts, le TFC a été insolent de réalisme face à une faible équipe ruthénoise, qui a effectué neuf changements par rapport à son match perdu face à Bastia ce week-end.

Le CM de @ToulouseFC qui doit annoncer les buts :#TFCRAF pic.twitter.com/WTOTPg2kk5 — Mon Ptit Tef (@monptitef) March 1, 2023

À la suite d’une combinaison sur coup franc, Chaïbi a récupéré le cuir dans la surface avant de dégainer côté gauche pour enfoncer encore un peu plus Rodez (4-0, 21e). Malgré les exploits de Secchi, troisième gardien du RAF, le TFC a continué son festival offensif. Servi par Chaïbi, Suazo a lâché une mine du gauche, qui est venue terminer sa course dans la lucarne opposée (5-0, 38e). Au retour des vestiaires, Rodez a sombré en encaissant un penalty parfaitement tiré par Dallinga, qui inscrit son 13e pion cette saison (6-0, 49e). Le RAF va tout de même sauver l’honneur après l’heure de jeu. À la suite d’un centre mal repoussé par Dejaegere, Younoussa a placé une frappe puissante en lucarne (6-1, 69e). Un but pour du beurre qui ne changera rien à l’issue de cette rencontre. Pour la troisième fois, après 1985 et 2009, les Violets se hissent en demi-finales de la Coupe du France.

Avec Abdennour, l’addition aurait sûrement été moins salée.

Toulouse (4-3-3) : Haug – Suazo, Costa, Nicolaisen, Desler (Kamanzi, 45e) – Van den Boomen (Sierro, 45e) , Spierings, Dejaegere (Diarra, 72e) – Chaïbi (Birmancevic, 57e), Dallinga (Hamulic, 57e), Aboukhlal. Entraîneur : Philippe Montanier.

Rodez (3-4-3) : Secchi – Buades, Boma, Raux Yao (Danger ,60e), Chougrani (Vandenabeele, 74e) Torres – Younoussa, Valerio, Park (Rajot, 46e) – Pembelé (Soumano, 74e) Depres (Corredor, 46e). Entraîneur : Didier Santini.

