Pronostic Toulouse Rodez : Analyse, cotes et prono du quart de finale de Coupe de France

Pronostic Toulouse Rodez : Le Téfécé facile

De retour en Ligue 1 cette saison, Toulouse réalise un exercice convenable pour un promu. En effet, le TFC se trouve en 11e position avec 11 points d’avance sur le premier relégable. En revanche, les Toulousains restent sur deux revers en Ligue 1. Auteurs d’une superbe prestation contre Marseille, les Hauts-garonnais ont craqué en seconde période. Le week-end passé, Toulouse s’est en revanche lourdement incliné à Reims (3-0), certainement la conséquence de ce quart de finale à venir face à Rodez. Pour en arriver là, le club spécialiste de la data a successivement dominé Lannion, Ajaccio et Reims. Très performant au Stadium, Toulouse ne s’est incliné que contre les trois premiers de Ligue 1, à savoir le PSG, Monaco et Marseille. Arrivé cet hiver, le latéral gauche Suazo est venu renforcer l’effectif toulousain. De plus, Dallinga semble s’être adapté aux exigences de la Ligue 1, comme le montrent ses 9 buts inscrits depuis l’entame du championnat.

En face, Rodez est dans une dynamique bien différente, puisque le club aveyronnais est en dernière position de la Ligue 2. Les Ruthénois accusent 5 points de retard sur le premier non relégable. Le week-end dernier, Rodez a subi une nouvelle déconvenue en s’inclinant à domicile contre Bastia (0-2). Depuis la fin du Mondial, Rodez ne s’est imposé qu’une seule fois lors de la réception d’une équipe de Dijon en plus grande difficulté. En revanche, le club aveyronnais a réalisé un très bon parcours en Coupe de France en dominant Saint-Étienne, Roche Saint-Genest, Monaco, Grasse et au tour précédent Auxerre. Avec des victoires à Geoffroy-Guichard, au stade Louis-II et à l’Abbé-Deschamps, Rodez a montré qu’il savait se sublimer en Coupe. Néanmoins, Toulouse a montré toute sa solidité à domicile et devrait se sortir du piège aveyronnais.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

