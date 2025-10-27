Clément Grenier obtient son diplôme de coach

The game is Gone back.

Clément Grenier n’a jamais couru plus vite que le jeu. À 34 ans, l’ancien maestro de l’OL, passé par Rennes, Majorque et Santander, a officialisé sur X l’obtention de son diplôme UEFA A. Pour ceux qui l’ignorent : c’est le sésame qui permet de coacher n’importe quelle équipe pro jusqu’en deuxième division… ou de rester au chaud sur le banc en tant qu’adjoint sans risquer de se tordre la cheville.

« Diplôme d’Entraîneur UEFA A validé. Une étape importante dans mon parcours d’entraîneur. Toujours la même passion, la même ambition et cette volonté d’aller le plus loin possible », dit-il sur X.

Entre deux analyses pour Canal+, Grenier passe de la passe millimétrée à la consigne millimétrée. On l’imagine déjà, tableau tactique à la main, corrigeant des joueurs comme autrefois il corrigeait des passes ratées…

Une option pour Lyon si Fonseca se prend une nouvelle fois pour Zizou.

