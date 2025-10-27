S’abonner au mag
  • France
  • Olympique lyonnais

Clément Grenier obtient son diplôme de coach

MH
Clément Grenier obtient son diplôme de coach

The game is Gone back.

Clément Grenier n’a jamais couru plus vite que le jeu. À 34 ans, l’ancien maestro de l’OL, passé par Rennes, Majorque et Santander, a officialisé sur X l’obtention de son diplôme UEFA A. Pour ceux qui l’ignorent : c’est le sésame qui permet de coacher n’importe quelle équipe pro jusqu’en deuxième division… ou de rester au chaud sur le banc en tant qu’adjoint sans risquer de se tordre la cheville.

« Diplôme d’Entraîneur UEFA A validé. Une étape importante dans mon parcours d’entraîneur. Toujours la même passion, la même ambition et cette volonté d’aller le plus loin possible », dit-il sur X.

Entre deux analyses pour Canal+, Grenier passe de la passe millimétrée à la consigne millimétrée. On l’imagine déjà, tableau tactique à la main, corrigeant des joueurs comme autrefois il corrigeait des passes ratées…

Une option pour Lyon si Fonseca se prend une nouvelle fois pour Zizou.

Les notes de Lyon-Strasbourg

MH

À lire aussi
21
Revivez Lyon-Strasbourg (2-1)
  • Ligue 1
  • J9
  • Lyon-Strasbourg
Revivez Lyon-Strasbourg (2-1)

Revivez Lyon-Strasbourg (2-1)

Revivez Lyon-Strasbourg (2-1)
Les grands récits de Society: Les mystères de Monique Olivier
  • Crime
Les grands récits de Society: Les mystères de Monique Olivier

Les grands récits de Society: Les mystères de Monique Olivier

Elle l’appelait “mon fauve”. Monique Olivier a été l’épouse et la complice de Michel Fourniret. Comment en est‑elle arrivée là?

Les grands récits de Society: Les mystères de Monique Olivier
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

21
Revivez Lyon-Strasbourg (2-1)
Revivez Lyon-Strasbourg (2-1)

Revivez Lyon-Strasbourg (2-1)

Revivez Lyon-Strasbourg (2-1)
21
En direct : Real Madrid-Barcelone (2-1)
En direct : Real Madrid-Barcelone (2-1)

En direct : Real Madrid-Barcelone (2-1)

En direct : Real Madrid-Barcelone (2-1)

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!