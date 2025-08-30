S’abonner au mag

ACTU MERCATO

Christopher Nkunku signe à Milan

AC
Christopher Nkunku signe à Milan

Renfort de poids pour les Rossoneri.

Dans les tuyaux depuis plusieurs jours, l’arrivée de Christopher Nkunku à l’AC Milan a été officialisée ce samedi par le club lombard. L’international français (14 sélections) s’est engagé jusqu’en 2030 avec le Diavolo qui a déboursé près de 37M d’euros hors bonus pour l’attirer dans ses filets. En échec à Chelsea depuis son arrivée à Londres il y a deux ans, Nkunku (27 ans) rejoint notamment ses compatriotes Mike Maignan et Youssouf Fofana avec l’ambition de tout casser en vue du Mondial 2026 au Canada, aux États-Unis et au Mexique.

Une nouvelle bonne raison de plus de regarder la Serie A cette année.

Milan bat Lecce sans convaincre

AC

À lire aussi
Les grands récits de Society: L'étrange cas du Docteur Péchier
  • L'enquête de l'été!
Les grands récits de Society: L'étrange cas du Docteur Péchier

Les grands récits de Society: L'étrange cas du Docteur Péchier

L’anesthésiste-réanimateur Frédéric Péchier a-t-il empoisonné 30 personnes et tué 12 d’entre elles, en se faisant passer pour un héros lorsqu’il les sauvait ou tentait de le faire? C’est ce que son procès, qui s’ouvre en septembre, devra permettre de juger. Ici sont racontés les événements, qui ont eu lieu à Besançon, dans le Doubs, entre 2008 et 2017, tels qu’ils se sont exactement passés.

Les grands récits de Society: L'étrange cas du Docteur Péchier
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!
  • Pronostic Foot 100% Gratuits ! + de 100 Matchs analysés / semaine