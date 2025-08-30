Christopher Nkunku signe à Milan

Renfort de poids pour les Rossoneri.

Dans les tuyaux depuis plusieurs jours, l’arrivée de Christopher Nkunku à l’AC Milan a été officialisée ce samedi par le club lombard. L’international français (14 sélections) s’est engagé jusqu’en 2030 avec le Diavolo qui a déboursé près de 37M d’euros hors bonus pour l’attirer dans ses filets. En échec à Chelsea depuis son arrivée à Londres il y a deux ans, Nkunku (27 ans) rejoint notamment ses compatriotes Mike Maignan et Youssouf Fofana avec l’ambition de tout casser en vue du Mondial 2026 au Canada, aux États-Unis et au Mexique.

Une nouvelle bonne raison de plus de regarder la Serie A cette année.

Milan bat Lecce sans convaincre