Christophe Galtier accablé par de nouveaux témoignages, dix jours avant le procès

Est-ce que la France lui manque ?

Quelques mois après les révélations de l’ex-directeur sportif niçois Julien Fournier, le procès de Christophe Galtier pour discrimination et harcèlement moral débutera le 15 décembre. Et, comme une mise en bouche, L’Équipe a dévoilé ce que les joueurs et encadrants de l’OGC Nice ont raconté à son sujet après son passage entre l’été 2021 et celui de 2022. Entre autres témoignages plus ou moins à charge, Frédéric Gioria, légende du club et entraîneur adjoint sous Christophe Galtier, explique que l’intéressé aurait pesté après avoir appris que Billal Brahimi rejoignait Nice à l’hiver 2022. L’entraîneur d’Al-Duhail aurait dit : « Encore un musulman, j’en veux pas, on en a assez. » Mêmes réticences face à Youcef Atal et Hicham Boudaoui, qualifiés de « sales types », selon Gioria, qui assure que le coach lui a confié que pour lui, « le pire, ce sont les Algériens ».

Propos déplacés sur les musulmans, défenseurs noirs qualifiés de « King Kong » : le détail des accusations contre Galtier À 10 jours du procès de Christophe Galtier, L'Équipe révèle ce que les joueurs et l'encadrement de l'OGC Nice ont raconté à la police https://t.co/2ZU3zqbrBY pic.twitter.com/po9wriwNdV — L'ÉQUIPE (@lequipe) December 4, 2023

Le camp Galtier, de son côté, nie en bloc. Les avocats de l’entraîneur précisent que « son parcours professionnel et sa réputation témoignent de sa personnalité irréprochable », même si d’autres témoignages rapportés dans le quotidien comme celui de l’analyste vidéo de l’OGC Nice deux saisons auparavant relatent d’autres discours racistes. Selon Hachim Ali Mbaé, l’analyste, Christophe Galtier aurait qualifié la paire de défenseurs de Saint-Étienne, Harold Moukoudi et Mickaël Nadé, de deux « King Kong ». D’autres joueurs comme Jean-Clair Todibo expliquent avoir ressenti des pressions pour rompre leur jeûne lors du ramadan. Enfin, selon Fournier et les informations de Nice-Matin, la réaction de Christophe Galtier, qui a appris que le coach de la réserve Didier Digard était musulman et pouvait « endoctriner » les jeunes, a même poussé ce dernier à démissionner.

S’ils lisent ça au Qatar…