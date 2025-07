Chicharito sanctionné par la fédération mexicaine après ses commentaires sexistes

Non, ça ne passe pas.

Javier Hernández, dit Chicharito, a publié le week-end dernier sur les réseaux sociaux des vidéos dans lesquelles il tient plusieurs propos misogynes. Le meilleur buteur de la sélection espagnole avait notamment encouragé notamment les femmes à embrasser leur « énergie féminine » et à se concentrer sur « la procréation, le ménage et l’entretien de la maison ». La Fédération mexicaine de football (FMF) a réagi ce jeudi dans un communiqué publié conjointement avec la Liga MX et la Liga MX féminine.

La Federación Mexicana de Futbol informa: pic.twitter.com/EY0xOrpfDI — Federación Mexicana de Futbol (@FMF) July 23, 2025

Une amende et un avertissement

Ils condamnent le comportement de Javier Hernández (ouf) et estiment que l’avant-centre du CD Guadalajara a promu des « stéréotypes sexistes considérés comme de la violence médiatique ». La commission « Genre et diversité » de la FMF a indiqué avoir infligé une amende au joueur et avoir ouvert une enquête pour « prévenir et punir ce genre de conduite ». En cas de récidives, Chicharito s’expose à des sanctions « plus sévères », explique la FMF.

Le CD Guadalajara a également réagi ce mercredi dans un communiqué, dénonçant des propos « contraires aux principes et aux valeurs » de son institution et réaffirmant son « engagement en faveur de l’égalité des sexes ». Des « mesures appropriées » auraient été prises en interne à l’encontre du joueur, détaille le communiqué.

