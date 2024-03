Chelsea sous la menace du fair-play financier

Après la fièvre dépensière, le retour à la réalité pourrait faire mal.

D’après le Telegraph, les fortunes dépensées au cours des derniers mercatos pourraient laisser des traces à Chelsea, puisque le club annonce des pertes s’élevant à 90,1 millions de livres (105 millions d’euros) sur la période allant du 2 mars 2022 au 30 juin 2023. Todd Boehly joue avec le feu : les règles du fair-play financier anglais (appelées Profit and Sustainability rules) autorisent 105 millions de livres de pertes… sur trois ans.

Et ce n’est pas beaucoup mieux du côté de la maison mère. Le consortium BlueCo22, propriétaire de Chelsea et du RC Strasbourg, déclare de son côté 653 millions de livres de pertes (764 millions d’euros) sur la même période. Ces déficits monstres pourraient coûter cher au club londonien, déjà embourbé dans le ventre mou de la Premier League : en début de saison, c’est le non-respect du fair-play financier qui avait valu à Everton un retrait de dix points (cette pénalité a depuis été réduite à six points).

Le maintien, prochain objectif de Mauricio Pochettino ?

