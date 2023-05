Chelsea officialise la nomination de Mauricio Pochettino

On connaît le nom du premier entraîneur de Premier League qui se fera virer la saison prochaine.

Après une année mouvementée, où Graham Potter, Bruno Saltor et Frank Lampard ont tour à tour dirigé l’équipe, Chelsea a trouvé son nouvel entraîneur. Mauricio Pochettino a paraphé un contrat de deux ans avec les Blues, plus une année en option. Le club s’est félicité de l’arrivée d’un « coach de classe mondiale » dans son communiqué. Libre depuis son départ du PSG en juillet 2022, l’Argentin aura pour mission de redresser une équipe qui vient de terminer douzième de Premier League, son plus mauvais classement depuis 1994.

Chelsea Football Club is pleased to announce Mauricio Pochettino as the club’s new head coach! — Chelsea FC (@ChelseaFC) May 29, 2023

Au moins, il pourra difficilement faire pire.

Manchester United roule sur Chelsea et retrouvera la C1