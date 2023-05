Chelsea fonce sur Mauricio Pochettino

PSG-Chelsea, presque une ligne droite.

L’ensemble des médias britanniques (The Telegraph, The Athletic, Sky) ainsi que l’insider numéro un du mercato, Fabrizio Romano, annoncent à l’unanimité la signature imminente de Mauricio Pochettino à Chelsea. L’ancien technicien du PSG, qui arriverait avec son staff au complet, aurait notamment gagné la course avec Julian Nagelsmann en vue de la saison prochaine, en signant un accord de principe avec les Blues.

Encore incapable de battre Nottingham ce samedi, le Chelsea de Frank Lampard (11e) traverse actuellement sa pire saison depuis 20 ans, et le passage sous capitaux russes. « Poche » devra fortement dégraisser et opérer une révolution pour remettre les champions d’Europe 2021 sur de bons rails.

Encore une gifle à distance pour les Spurs ?

