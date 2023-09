Chelsea a enfin trouvé un sponsor pour son maillot

Dommage, c’était mieux sans.

Parfait pour renflouer les caisses. Après la fin de son partenariat avec l’opérateur téléphonique Three cet été, Chelsea cherchait désespérément un accord avec une nouvelle entreprise pour ses maillots. C’est désormais chose faite. Les Blues ont annoncé officiellement ce samedi leur affiliation avec Infinite Athlete.

We’re proud to announce an extended partnership with innovative sports technology company @IAAthlete, who are our front of shirt partner for the season. 🤝 ♾️ — Chelsea FC (@ChelseaFC) September 30, 2023

D’après l’Athletic, cette compagnie américaine spécialisée dans les données sportives, qui est sous contrat avec le club londonien jusque juin 2024, va payer plus de 40 millions de livres (soit environ 48,8 millions d’euros) pour que son nom et son logo apparaissent sur les maillots et tenues d’entraînement des équipes masculine et féminine de Chelsea. Il sera possible d’apercevoir pour la première fois le fruit de leur collaboration ce dimanche lors de la rencontre entre Chelsea et Tottenham en Women’s Super League.

Il faut bien préparer le prochain mercato hivernal.

Pronostic Chelsea Brighton : Analyse, cotes et prono du match d'EFL Cup