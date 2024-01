Chants racistes contre Mike Maignan : l’Udinese bannit 4 individus à vie

Action réaction.

Moins d’une semaine après les insultes racistes subies par Mike Maignan sur la pelouse de l’Udinese, le club frioulan a identifié et banni à vie quatre de ses « supporters », comme annoncé dans un communiqué. Ils sont désormais cinq à ne plus pouvoir mettre un pied au Bluenergy Stadium for life. Le club d’Udine se félicite d’une « fermeté absolue » qui réaffirme son engagement contre toute forme de discrimination.

Official Statement: 4 more individuals banned from the stadium 👉https://t.co/w6j6TGLkzO pic.twitter.com/G7F0kTfaag — Udinese Calcio (@Udinese_1896) January 24, 2024

Dissuasif, pour de vrai ?

L’Udinese est sanctionnée d’un match à huis clos pour les cris racistes visant Mike Maignan