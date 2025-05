Champion d’Europe avec le Portugal, Vieirinha annonce sa retraite

Le premier héros grec à venir du Portugal.

Alors que le PAOK se bat avec le Panathinaikos pour subtiliser une place en Ligue des champions, les blancs et noirs vont perdre une de leurs icônes. Deuxième joueur le plus capé de l’histoire du club (343 apparitions), Vieirinha a annoncé à 39 ans sa retraite à la fin de l’exercice 2024-2025. Remarqué pour sa polyvalence, sa vitesse et son pied droit, le Portugais est devenu la tête d’affiche de l’ère Ivan Savvidis (président du club depuis 2012), magnifiée par deux championnats de Grèce en 2019 et 2024.

Post Instagram

Un Spartiate à Thessalonique

Arrivé sur la côte méditerranéenne à 22 ans, le Lusitanien raccrochera les crampons après deux odyssées à Thessalonique. Entre-temps, le latéral de métier a rendu de fiers services en Allemagne, du côté de Wolfsburg. Mais il laissera les plus beaux souvenirs en Grèce. Devenu capitaine, Vieirinha s’était montré intraitable sur le couloir gauche lors de la saison 2018-2019, celle du premier titre de champion depuis 1985 en étant invaincu. Touché aux ligaments croisés dans la dernière ligne droite, l’idole du Toumba Stadium avait quand même été poussé par le PAOK à jouer une semaine après sa blessure pour qu’il puisse participer au match du sacre.

La rentrée del CAPITANO VIEIRINHA à la dernière minute malgré ses croisés ❤️❤️❤️ #PAOKCHAMPIONS pic.twitter.com/V6PulUPxzZ — Jérôme Le roi merlu (@JeLeRoiMerlu) April 21, 2019

Le natif de Guimarães peut aussi se targuer d’un beau palmarès international. Sous la houlette de Fernando Santos, son premier entraîneur au PAOK, il fait partie de l’équipe sacrée championne d’Europe à l’été 2016. Un titre où son implication reste limitée, sorti du onze au profit de Raphaël Guerreiro, après une phase de poules compliquée.

Adeus Petit Vieira !

