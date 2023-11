Cette fois, le maire de Bougival défend Neymar

Luc Wattelle a-t-il subi un coup de pression ?

Initialement critique sur le comportement de Neymar, le maire de Bougival a changé sa version des faits. Lui qui avait décrit, en février 2023 dans les colonnes du Parisien, le Brésilien comme « un individu irrespectueux », était un voisin de l’ancien numéro 10 du PSG. Ce mardi, dans un papier de L’Équipe, il évoque le train de vie du Ney, récemment assigné aux prud’hommes par son ancienne employée de maison, pour travail dissimulé.

« J’étais aux premières loges pour apprécier la qualité des nuisances, dit-il. Des grosses soirées, il n’y en a pas eu tant que cela, mais trois réellement : pour fêter un titre de champion, une autre pour les élections brésiliennes et celle de son anniversaire. Ça a dérangé les voisins immédiats mais, pas très loin de là, il y a une autre célébrité qui en organise aussi de temps en temps. Lors des premières années, on n’entendait rien. Il m’a surpris par sa discrétion, on ne le voyait jamais. À son arrivée, on avait un peu peur de son comportement, finalement il n’y a rien eu d’extraordinaire. »

