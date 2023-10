Cérémonie du Ballon d’or : Valence n’est pas content

Lors d’une cérémonie de Ballon d’or, il y a toujours des heureux et des déçus.

Mais cette fois, certains ne sont pas contents pour une raison assez spéciale. Valence a en effet témoigné de sa colère en raison du clip diffusé lorsque Vinicius Junior a reçu le prix Socrates, qui récompensait son engagement en faveur des enfants défavorisés au Brésil : cette petite vidéo comportait des extraits d’un match se déroulant au stade Mestalla et illustrant le combat du joueur contre le racisme, rencontre lors de laquelle des incidents avaient eu lieu.

« Nous regrettons l’utilisation de notre image lors de la cérémonie du Ballon d’or et son association avec des incidents isolés, auxquels le club a réagi de manière immédiate et résolue en appliquant les sanctions les plus sévères aux personnes impliquées. Nous condamnons sans réserve le racisme, mais nous demandons également le plus grand respect envers nos supporters et notre club », a donc écrit l’entité dans un communiqué.

Pas de quoi crier au scandale non plus…

Le coup du foulard génial de Thierry Correia