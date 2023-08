La fin se rapproche pour Luis Rubiales.

Alors que les réactions, et les soutiens à Jenni Hermoso, se succèdent et se font de plus en plus nombreux, Aleksander Ceferin, le président de l’UEFA, a lui aussi réagi. Dans des propos rapportés par L’Équipe, le Slovène revient sur le baiser imposé par Luis Rubiales à l’internationale espagnole : « Ce qu’il a fait est inapproprié. On le sait tous. J’espère qu’il sait que c’était déplacé. »

S’il s’est refusé à faire un quelconque commentaire concernant la tournure que pourrait prendre la suite de cette affaire – Rubiales est vice-président de l’UEFA -, Ceferin a toutefois reconnu que certaines choses devaient changer : « J’ai eu une réunion aujourd’hui avec Laura McAllister (vice-présidente de l’UEFA, NDLR) pour que l’on trouve les moyens de changer la manière de se comporter. On doit faire plus. »

Ou plutôt ne pas faire du tout en l’occurence.