Carlos Tévez et Ousmane Dembélé changent complètement de style

L’apache change de crémerie. Retraité des terrains, Carlos Tévez mène désormais gentiment sa barque sur les bancs de touche, actuellement du côté de Talleres de Córdoba. Ce qui ne l’empêche pas de se balader entre les podcasts et les terrains de padel mais aussi de profiter de la petite lucarne.

Une future carrière d’acteur pour Tévez et Dembélé ?

Alors que Netflix vient de sortir un spin-off de Peaky Blinders consacré au personnage principal Thomas Shelby, voilà que Tévez y est allé de sa petite collaboration avec le géant mondial. Dans un petit jeu de rôle assez drôle, on le voit se transformer à mesure qu’il commence à s’imprégner du personnage, jusqu’à devenir un véritable Peaky Blinder et s’habiller comme un Shelby, se fendant même d’un « I love Birmingham » d’un accent qui ferait hurler les aficionados de la série.

Fan de la création, Ousmane Dembélé a aussi eu droit à sa petite collaboration avec la plateforme. Branché à la mode de Birmingham et béret sur la tête, le Ballon d’or a même joué une petite scène dans le rôle du boss.

🎬 Ousmane Dembélé en mode Peaky Blinders à l’occasion de la sortie du film L’Immortel, suite de la célèbre série. pic.twitter.com/XBY36FvQBJ — Dégaine (@DegaineSo) March 19, 2026

À quand un rôle au cinéma pour Dembélé ?

Un report face à Paris ? Lens tape du poing sur la table