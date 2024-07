Carlos Alcaraz apprend le score d’Espagne-France après une conférence de presse

Et dire que Carlos chantait « Allez la France ! »…

L’Espagne jouait deux qualifications mardi soir. Et, surprise, elle a gagné ses deux matchs. Pendant que la bande de Lamine Yamal apprenait le fútbol à l’équipe de France, le joueur de tennis Carlos Alcaraz était en interview d’après-match pour réagir à sa qualification en demi-finales de Wimbledon. Le numéro 3 mondial au classement ATP a écarté mardi après-midi l’Américain Tommy Paul en un peu plus de trois heures, dans un match plutôt compliqué. Devant répondre aux questions des journalistes après sa victoire, « Carlitos », grand fan du Real Madrid et de la Roja, a raté les deux buts espagnols, et sa réaction quand il découvre le score a été filmée par les journalistes de Wimbledon.

« Vamos ! Qui a marqué ? Qui a marqué ? Qui a marqué ? » s’est tout de suite interrogé le tenant du titre. Alcaraz a ensuite pu suivre la fin de la rencontre, célébrant comme tous les Espagnols la qualification en finale.

VAMOOOOOOOOOOOS!!!!!!!!! 🇪🇸🇪🇸🇪🇸🇪🇸🇪🇸 — Carlos Alcaraz (@carlosalcaraz) July 9, 2024

Pas sûr que « Carlitos » soit encore aussi impatient de voir Mbappé porter le maillot du Real…

L’improbable blessure d’Álvaro Morata, blessé par un stadier après Espagne-France