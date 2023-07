CAN 2023 : la Côte d’Ivoire dévoile ses stades

Enjaillement à prévoir.

Ce samedi, le ministère des Sports ivoirien a dévoilé les cinq villes hôtes pour la Coupe d’Afrique des Nations prévue au pays entre janvier et février 2024. Cinq agglomérations ont ainsi été retenues, à savoir Abidjan, Bouaké, Yamoussoukro, San Pedro et Korhogo, pour six stades.

🔴VOICI LES STADES DE LA COUPE D’AFRIQUE DES NATIONS 2023 🇨🇮 La Côte d’Ivoire a dévoilé en image les 6 stades situés dans 5 villes (Abidjan, Bouaké, Yamoussoukro, San Pedro et Korhogo) qui accueilleront la #CAN2023 AKWABA ❤️🇨🇮🎈!!! pic.twitter.com/mnr8csrjvS — La Côte d’Ivoire Est Chic (@Cotedivoireoff_) July 15, 2023

Trois nouveaux stades ont été finalisés, à Yamoussoukro, San Pedro et Korhogo, tandis que le Félix-Houphouët Boigny d’Abidjan et le stade de la Paix de Bouaké restent en cours de rénovation. Des enceintes auxquelles s’ajoutent onze centres d’entraînement, situés dans les mêmes villes.

Tout est en place pour voir les Éléphants gagner.

