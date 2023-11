C1 : on connaît 12 des 16 qualifiés pour les huitièmes de finale

Des huitièmes sans le PSG et Manchester United ?

Après les matchs de mardi soir, on connaissait 10 des 16 qualifiés pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions. À l’issue des rencontres de mercredi, ce sont désormais 12 équipes qui ont validé leur ticket pour le tour suivant. Et ces deux nouveaux clubs sont dans la même poule : le groupe B, celui du RC Lens. Ce sont bien Arsenal, certain de finir premier, et le PSV Eindhoven de Peter Bosz qui seront en huitièmes.

Les quatre derniers tickets sont en jeu dans la poule A, où Copenhague (5 pts), Galatasaray (5 pts), et Manchester United (4 pts) peuvent encore espérer accompagner le Bayern Munich. Mais aussi dans la poule C, où le Napoli (7 pts) semble en ballotage favorable face à Braga (4 pts), qu’il affronte dans deux semaines. Évidemment, le PSG n’est toujours pas assuré de se qualifier dans le groupe F, alors que Newcastle et le Milan peuvent toujours sauter les Parisiens sur la ligne. Enfin, dans la poule H, Porto et le Shakhtar joueront une finale pour l’ultime ticket.

Les qualifiés (en gras les clubs assurés de finir premier) :

Bayern Munich, Real Madrid, Manchester City, RB Leipzig , Real Sociedad, Inter, Atlético de Madrid, Lazio, Borussia Dortmund, Barcelone, Arsenal, PSV Eindhoven.

