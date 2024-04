Le trophée en carton du Bayer Leverkusen

Une victoire en carton ? Sûrement pas. Le trophée, par contre…

Vainqueur 5-0 du Werder Breme et sacré champion d’Allemagne pour la première fois de son histoire, le Bayer Leverkusen a vaincu la malédiction et a enfin pu soulever le Meisterschale. Mais il faut croire que la DFB a pensé jusqu’au dernier moment que les hommes de Xabi Alonso ne réussiraient pas à être champions. À l’issue du match, le trophée présenté par l’effectif de Leverkusen à ses fans n’était pas l’habituel bouclier de 59 centimètres de diamètre et pesant 11 kilos, mais bien une réplique en carton !

Un leurre qui ne gâche malgré tout pas la joie d’Alonso et de ses joueurs qui auront dominé sans relâche la saison de Bundesliga. Avec près de 16 points d’avance sur son dauphin, le Bayer Leverkusen a mis fin à la domination du Bayern Munich, vainqueur les onze derniers titres.

Pas de panique, il reste encore du temps pour présenter le vrai trophée au public de la BayArena : la remise officielle, ce sera pour le 18 mai, après la réception d’Augsbourg à l’occasion de la dernière journée.

