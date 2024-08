Bruno Genesio : « On ira à Istanbul avec toutes nos forces pour se qualifier »

Première étape validée.

Lille a dominé le Fenerbahçe de José Mourinho ce mardi soir, en match aller du troisième tour de qualification pour la prochaine Ligue des champions. De quoi réjouir le nouvel entraîneur des Dogues, Bruno Genesio. « En deuxième mi-temps on a davantage souffert. On a confondu gérer notre avance et ne plus jouer, je trouve qu’on s’est contenté de faire de la conservation stérile, a regretté l’ancien boss de Lyon et Rennes après la rencontre. Ce qui est intéressant, c’est le caractère dont on a fait preuve pour marquer ce deuxième but qui peut être très important. On est à la mi-temps du match, on est devant et c’est toujours mieux. On a les qualités et on ira (à Istanbul) avec toutes nos forces pour se qualifier. »

2 – Bruno Génésio est le 2e entraineur 🇫🇷 à parvenir à battre à la fois Pep Guardiola et José Mourinho toutes compétitions confondues après Arsène Wenger, et le 25e toutes nationalités confondues. Genèse. pic.twitter.com/YyoyvGXyyE — OptaJean (@OptaJean) August 6, 2024

Genesio a également eu un mot pour les supporters nordistes, obligés de faire le déplacement jusqu’à Valenciennes pour encourager leur équipe, alors que leur enceinte accueille actuellement des épreuves des Jeux olympiques. « On aura quasiment joué deux matchs à l’extérieur, même si nos supporters ont été top. Je leur dédier cette victoire, parce que pour eux c’est difficile de ne pas pouvoir venir nous soutenir dans notre stade, a affirmé le technicien. Ils ont fait beaucoup de bruit ce soir. Ce sera une motivation supplémentaire pour nous de se qualifier pour leur donner l’occasion d’avoir un deuxième match à domicile. »

Bientôt deux victoires face à Mourinho, puis Pep Guardiola à l’automne ?

