Brésil : Un adjoint de Sampaoli frappe un de ses joueurs

Pablo à voir.

Scène absolument surréaliste au Brésil où le préparateur physique de Jorge Sampaoli, aujourd’hui à Flamengo, s’est fait embarqué par la police après avoir frappé Pedro Guilherme, l’un de ses joueurs. Alors que le Mengão s’est imposé sur la pelouse de l’Atlético Mineiro (2-1), Pablo Hernandez, déjà coupable d’avoir envoyé un supporter niçois à l’hôpital lors de son passage à Marseille, dégoupille totalement, reprochant à son attaquant d’avoir arrêté de s’échauffer, alors que Sampaoli avait effectué tous ses changements, avant de le frapper.

Post Instagram Voir sur instagram.com

Blessé au visage, l’international brésilien, qui a porté plainte, raconte sur les réseaux sociaux : « Je pourrais parler des maigres minutes reçues lors des derniers matchs, mais ce qui s’est passé aujourd’hui est plus grave que tout ce qui peut se passer sur le terrain. Lâchement, sans raison et inexplicablement, j’ai été agressé, frappé au visage par Pablo Fernandez, membre de l’équipe technique de Sampaoli. » Complètement lunaire, cette agression viendrait en plus s’ajouter à des tensions entre l’attaquant et le staff, comme le décrit le joueur : « La lâcheté physique a surpassé la lâcheté psychologique que j’ai endurée ces dernières semaines. »

Loco jusqu’au bout.

Prise dans une rixe entre supporters au Brésil, une jeune femme succombe à ses blessures